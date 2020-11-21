Государственная миграционная служба Украины и Паспортная служба Великобритании провели онлайн встречу. Во время нее стороны обсудили упрощение визового режима между странами.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Британии.

— Кроме пандемии, ограничения на поездки действительно отталкивают многих туристов. Мы продолжаем работать с британскими партнерами, чтобы постепенно упростить визовый режим между нашими странами, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что во время встречи, в частности, обсуждались вопросы системы биометрической документации и процедуры выдачи паспортов.

— Украина заинтересована в усилении этой формы сотрудничества. Небольшие шаги, сделанные в правильном направлении, могут дать весомые результаты для достижения четко сформулированного, эффективного и широко доступного подхода для путешествий наших граждан, — говорится в сообщении.

Напомним, Украина и Великобритания подпишут меморандум о развитии украинского военно-морского флота. В его рамках Лондон профинансирует флот почти на 1,4 млрд евро.