Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассматривает возможность предложить кандидатуры бизнесменов Дмитрия Иванова и Дмитрия Фалько в качестве вице-мэров Николаева.

Об этом Александр Сенкевич сказал вчера, 20 ноября, во время дебатов кандидатов на пост мэра Николаева.

Во время программы журналист НикВести Олег Деренюга задал политикам вопрос о том, что из себя представляет их команда, и кого те планируют назначить заместителями мэра и кого предложат депутатам в качестве секретаря горсовета.

— Что касается людей в моей команде, я уже говорил, что мне пришлось работать с разными людьми за эти 5 лет, с людьми из других городов, других регионов, с людьми, которые работали до этого во власти и новыми людьми. Сегодня, мне кажется, будет неэтично говорить, как городскому голове, каким образом будет меняться состав заместителей городского головы. Но в любом случае, сегодня есть ряд лиц, которые готовы приступить к этому делу, в том числе и рядом со мной. Это те же самые Дмитрий Иванов, Дмитрий Фалько. Это люди, которые менее известны, но также готовы работать в местном самоуправлении. Есть план, нужно, чтобы теперь этих заместителей утвердил городской совет, - сказал Александр Сенкевич.

Дмитрий Иванов Дмитрий Фалько

Директор ООО «Артель ЛТД» Дмитрий Иванов (62 года) и руководитель предприятия «Терминал УПСС» Дмитрий Фалько (38 лет) являются членами команды Александра Сенкевича. На прошедших местных выборах они были избраны депутатами Николаевского городского совета от партии «Пропозиция».

Ранее сообщалось, что кандидат на пост Николаевского городского головы Владислав Чайка рассказал, о своей команде, с которой планирует прийти к власти в городе, если победит на выборах мэра.