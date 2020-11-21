Кандидат на пост Николаевского городского головы Владислав Чайка рассказал, о своей команде, с которой планирует прийти к власти в городе, если победит на выборах мэра.

Об этом Владислав Чайка рассказал вчера, 20 ноября, во время дебатов кандидатов в мэры Николаева.

Во время программы журналист НикВести Олег Деренюга задал политикам вопрос о том, что из себя представляет их команда, и кого те планируют назначить заместителями мэра и кого предложат депутатам в качестве секретаря горсовета.

Владислав Чайка

Отвечая на этот вопрос Владислав Чайка заявил, что у него есть команда, которая готова приступить к работе «на следующий день после избрания» его городским головой и назвал несколько фамилий.

— У нас действительно нет времени для раскачки, потому что те 5 лет, которые были, это 5 лет утраченных возможностей. Поэтому, моя команда готова прийти к работе уже на следующий день после избрания меня городским головой. Я могу назвать некоторые фамилии, которые в моей команде и которые будут выполнять свою обязанность честно и со знанием дела. У меня нет никого в команде, у кого была бы первая запись в трудовой книжке. У меня люди с опытом, которые проработали и на предприятиях, и в органах местного самоуправления. Это Геннадий Николенко, Николай Жук, Олег Якименко, Владимир Новожилов. У меня есть полностью перечень людей, которые готовы приступить к выполнению своих обязанностей, - сказал Владислав Чайка.

Геннадий Николенко, 52 года. Занимал должность первого вице-губернатора при главе Николаевской ОГА Николае Круглове в период с 2010 по январь 2014 года, когда указом президента Виктора Януковича был назначен главой Николаевской облгосадминистрации, в должности которого проработал один месяц. Тогда, в течение месяца до побега Януковича бывший губернатор Николаевской области Геннадий Николенко сделал ряд заявлений о якобы приехавших в Николаев «бандеровцах», нацеленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в регионе, пишет издание «Преступности.НЕТ». Геннадий Николенко тогда четко обозначил в ходе своей пресс-конференции, что «чужаки» - это приехавшие в Николаев поездом из Львова 25 человек с рюкзаками, которые говорят на «типичном говоре», западноукраинском акценте. После этого, привел сторонников режима, которых до этого возили в Мариинский парк, под здание ОГА. Примечательно, что большинство из тех, кто в Николаеве распространял сепаратистские призывы у памятника Героям-ольшанцам, это именно те люди, которых Николенко приводил защищать здание ОГА.

Владислав Чайка и Геннадий Николенко, фото Novosti-N

В 2019 году Геннадий Николенко учредил вместе с Владиславом Чайкой благотворительный фонд «Чайка». По имеющейся информации, Геннадий Николенко является руководителем избирательного штаба Владислава Чайки на выборах мэра Николаева.

Николай Жук, 44 года. В 2012 году избирался народным депутатом Украины от «Партии регионов» по мажоритарному округу в Николаеве. В парламенте он состоял во фракции «Партии регионов», но вышел оттуда в феврале 2014 года уже после того, как Виктор Янукович сбежал из страны. Весной 2014 года он возглавил партию «Сильная Украина» Сергея Тигипко в Николаевской области. На парламентских выборах в 2014 году баллотировался в нардепы в качестве самовыдвиженца. В июне 2014 года Николай Жук в эфире телеканала «Николаев» рассказывал о том, что у него есть брат, который воюет в рядах террористов «ДНР». Спустя несколько месяцев Николай Жук заявил, что оба его брата служат в украинской армии.

Геннадий Николенко и Николай Жук, фото Podrobnosti.mk.ua

Владимир Новожилов, 71 год. Был депутатом Николаевского городского совета от «Партии регионов», исполнительным директором ЗАО «ТК НГЗ», работал заместителем городского головы - директором Департамента ЖКХ Николаева при мэре Владимире Чайке.

Владимир Новожилов, архивное фото

Также Владислав Чайка рассказал, что будет предлагать в качестве секретаря горсовета представителя фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь», однако имели претендента не назвал.

— Но что касаемо секретаря горсовета, действительно тут вопрос стоит не только в городском голове, но и в депутатском корпусе. Депутатский корпус, в принципе у нас уже понятен и сформирован. Мы, конечно же, будем предлагать своего кандидата на пост секретаря совета от нашей партии. Но, тем не менее, все-таки решение будет приниматься уже в сессионном зале, - сказал Владислав Чайка.

Отметим, что ранее об амбициях стать секретарем Николаевского городского совета заявлял Артем Ильюк, которого накануне избрали главой фракции «ОПЗЖ» в новом горсовете.

Ранее Владислав Чайка заявил, что тетя Александра Сенкевича лично просила его закрыть окна муниципального выставочного зала на Соборной, поэтому он сделал надстройку над приватизированным подвалом.