НикВести проводит конкурс ко второму туру выборов в Николаеве #Идунавыборы, победители которого получат 5 зарядных устройств.
Информацию о проведении розыгрыша опубликована в Instagram НикВести.
Для участия в конкурсе необходимо всего лишь прийти на выборы и сделать фотографию на совсем избирательном участке. После чего разметить фото в Instagram Stories или сделать публикацию, добавив хештег #идунавыборы, а также отметив аккаунт @nikvesti.
Результаты розыгрыша будут объявлены 22 ноября в 21:00.
– Друзья, давайте проявим свою активную гражданскую позицию и примем участие в выборах! Помните, что будущее нашего города зависит в первую очередь от нас самих. Все на выборы!
Напомним, также жителям Николаева предлагают поучаствовать в розыгрыше #яподнимаюявку.
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НикВести проводит конкурс ко второму туру выборов в Николаеве #Идунавыборы, победители которого получат 5 зарядных устройств.
Информацию о проведении розыгрыша опубликована в Instagram НикВести.
Для участия в конкурсе необходимо всего лишь прийти на выборы и сделать фотографию на совсем избирательном участке. После чего разметить фото в Instagram Stories или сделать публикацию, добавив хештег #идунавыборы, а также отметив аккаунт @nikvesti.
Результаты розыгрыша будут объявлены 22 ноября в 21:00.
– Друзья, давайте проявим свою активную гражданскую позицию и примем участие в выборах! Помните, что будущее нашего города зависит в первую очередь от нас самих. Все на выборы!
Напомним, также жителям Николаева предлагают поучаствовать в розыгрыше #яподнимаюявку.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов