НикВести проводит конкурс ко второму туру выборов в Николаеве #Идунавыборы, победители которого получат 5 зарядных устройств.

Информацию о проведении розыгрыша опубликована в Instagram НикВести.

Для участия в конкурсе необходимо всего лишь прийти на выборы и сделать фотографию на совсем избирательном участке. После чего разметить фото в Instagram Stories или сделать публикацию, добавив хештег #идунавыборы, а также отметив аккаунт @nikvesti.

Результаты розыгрыша будут объявлены 22 ноября в 21:00.

– Друзья, давайте проявим свою активную гражданскую позицию и примем участие в выборах! Помните, что будущее нашего города зависит в первую очередь от нас самих. Все на выборы!

Напомним, также жителям Николаева предлагают поучаствовать в розыгрыше #яподнимаюявку.