Строительство новой инфекционной больницы для приема больных с COVID-19 и другими заразными заболеваниями планируют завершить к концу 2020 года.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал мэр Николаева Александр Сенкевич, опубликовав видео со стройплощадки.
Городской голова высказал слова благодарности коллективу Николаевского глиноземного завода за помощь в создании новой больницы, с современным оборудованием.
— Уже к концу года николаевцы получат сверхсовременную больницу со всей необходимой медицинской техникой и оборудованием, а медперсонал будет работать в комфортных и удобных условиях. Спасибо коллективу Николаевского глиноземного завода и генеральному директору Виктору Кожевникову за непосильную помощь в строительстве этого объекта, — написал Александр Сенкевич.
Напомним, что работы по строительству в Корабельном районе Николаева быстромонтируемых модульных сооружений для обсервации и лечения больных с COVID-19 и другими заразными заболеваниями начали в мае 2020 года.
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Строительство новой инфекционной больницы для приема больных с COVID-19 и другими заразными заболеваниями планируют завершить к концу 2020 года.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал мэр Николаева Александр Сенкевич, опубликовав видео со стройплощадки.
Городской голова высказал слова благодарности коллективу Николаевского глиноземного завода за помощь в создании новой больницы, с современным оборудованием.
— Уже к концу года николаевцы получат сверхсовременную больницу со всей необходимой медицинской техникой и оборудованием, а медперсонал будет работать в комфортных и удобных условиях. Спасибо коллективу Николаевского глиноземного завода и генеральному директору Виктору Кожевникову за непосильную помощь в строительстве этого объекта, — написал Александр Сенкевич.
Напомним, что работы по строительству в Корабельном районе Николаева быстромонтируемых модульных сооружений для обсервации и лечения больных с COVID-19 и другими заразными заболеваниями начали в мае 2020 года.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
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