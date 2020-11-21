Строительство новой инфекционной больницы для приема больных с COVID-19 и другими заразными заболеваниями планируют завершить к концу 2020 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал мэр Николаева Александр Сенкевич, опубликовав видео со стройплощадки.

Городской голова высказал слова благодарности коллективу Николаевского глиноземного завода за помощь в создании новой больницы, с современным оборудованием.

— Уже к концу года николаевцы получат сверхсовременную больницу со всей необходимой медицинской техникой и оборудованием, а медперсонал будет работать в комфортных и удобных условиях. Спасибо коллективу Николаевского глиноземного завода и генеральному директору Виктору Кожевникову за непосильную помощь в строительстве этого объекта, — написал Александр Сенкевич.

Напомним, что работы по строительству в Корабельном районе Николаева быстромонтируемых модульных сооружений для обсервации и лечения больных с COVID-19 и другими заразными заболеваниями начали в мае 2020 года.