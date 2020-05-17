На территории бывшего корпуса инфекционного отделения городской больницы №5 (бывшей Витовской ЦРБ, расположенной в Корабельном районе города Николаева) начаты работы по подготовке строительства быстромонтируемых модульных сооружений для обсервации и лечения больных с COVID-19 и другими заразными заболеваниями.

Об этом сообщает Корабелов.инфо.

— Финансировать строительство и приобретение оборудования для нового инфекционного отделения на территории больницы в Корабельном районе будет Николаевский глиноземный завод, — пишет издание.

Ранее глава компании «Нибулон» Алексей Вадатурский показал, как его команда за 30 дней преобразила Николаевскую областную инфекционную больницу.