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На территории бывшего корпуса инфекционного отделения городской больницы №5 (бывшей Витовской ЦРБ, расположенной в Корабельном районе города Николаева) начаты работы по подготовке строительства быстромонтируемых модульных сооружений для обсервации и лечения больных с COVID-19 и другими заразными заболеваниями.
Об этом сообщает Корабелов.инфо.
— Финансировать строительство и приобретение оборудования для нового инфекционного отделения на территории больницы в Корабельном районе будет Николаевский глиноземный завод, — пишет издание.
Ранее глава компании «Нибулон» Алексей Вадатурский показал, как его команда за 30 дней преобразила Николаевскую областную инфекционную больницу.
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На территории бывшего корпуса инфекционного отделения городской больницы №5 (бывшей Витовской ЦРБ, расположенной в Корабельном районе города Николаева) начаты работы по подготовке строительства быстромонтируемых модульных сооружений для обсервации и лечения больных с COVID-19 и другими заразными заболеваниями.
Об этом сообщает Корабелов.инфо.
— Финансировать строительство и приобретение оборудования для нового инфекционного отделения на территории больницы в Корабельном районе будет Николаевский глиноземный завод, — пишет издание.
Ранее глава компании «Нибулон» Алексей Вадатурский показал, как его команда за 30 дней преобразила Николаевскую областную инфекционную больницу.