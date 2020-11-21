Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов мэров во всех городах Украины, в которых повторное голосование состоялось 15 ноября.
Результаты были обнародованы на сайте ЦИК.
Второй тур выборов состоялся в Краматорске, Украинке, Херсоне, Каменец-Подольском, Луцке, Сумах и Одессе. Согласно результатам в Луцке победил советник бывшего мэра Игорь Полищук от партии «За майбутнє». Он набрал 54,6% голосов.
В Сумах выборы снова выиграл кандидат от ВО «Батьківщина» действующий мэр Александр Лысенко. За него проголосовали 60,3% избирателей.
В Херсоне 63,59% избирателей проголосовали за нардепа Игоря Колыхаева, а в Краматорске победил Александр Гончаренко с 57,85% голосов.
В Украинке мэром стал член партии «Европейская Солидарность» Александр Турецкий, за которого проголосовали 51,5% избирателей, а в Каменец-Подольском — Михаил Поситко с 58,33% голосов.
В Одессе больше всего голосов получил снова Геннадий Труханов, которого поддержали 54,28% избирателей.
Напомним, с начала избирательной кампании, 5 сентября, правоохранители открыли 1 тысячу 154 уголовных производств по местным выборам в Украине.
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Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов мэров во всех городах Украины, в которых повторное голосование состоялось 15 ноября.
Результаты были обнародованы на сайте ЦИК.
Второй тур выборов состоялся в Краматорске, Украинке, Херсоне, Каменец-Подольском, Луцке, Сумах и Одессе. Согласно результатам в Луцке победил советник бывшего мэра Игорь Полищук от партии «За майбутнє». Он набрал 54,6% голосов.
В Сумах выборы снова выиграл кандидат от ВО «Батьківщина» действующий мэр Александр Лысенко. За него проголосовали 60,3% избирателей.
В Херсоне 63,59% избирателей проголосовали за нардепа Игоря Колыхаева, а в Краматорске победил Александр Гончаренко с 57,85% голосов.
В Украинке мэром стал член партии «Европейская Солидарность» Александр Турецкий, за которого проголосовали 51,5% избирателей, а в Каменец-Подольском — Михаил Поситко с 58,33% голосов.
В Одессе больше всего голосов получил снова Геннадий Труханов, которого поддержали 54,28% избирателей.
Напомним, с начала избирательной кампании, 5 сентября, правоохранители открыли 1 тысячу 154 уголовных производств по местным выборам в Украине.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов