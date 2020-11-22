Президент Владимир Зеленский своим распоряжением уволил Сергея Журмана с должности главы Черниговской районной государственной администрации.
Об этом видетельствует распоряжение главы государства от 20 ноября.
Как следует из документа, Журман сам изъявил желание уйти с занимаемой должности.
— Уволить Журмана Сергея Николаевича с должности главы Черниговской районной государственной администрации Черниговской области согласно поданному им заявлению, — говорится в распоряжении.
Напомним, 4 ноября Главу Черниговской райгосадминистрации Сергея Журмана, который также является депутатом Черниговского областного совета, задержали при получении взятки, которую он требовал с местного жителя за решение земельного вопроса.
В ведомстве сообщили, что Сергей Журман требовал 10 тысяч долларов у местного жителя за выдачу распоряжения на разработку детального плана территории и изменение целевого назначения участка в 6 гектаров в Черниговской области.
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Президент Владимир Зеленский своим распоряжением уволил Сергея Журмана с должности главы Черниговской районной государственной администрации.
Об этом видетельствует распоряжение главы государства от 20 ноября.
Как следует из документа, Журман сам изъявил желание уйти с занимаемой должности.
— Уволить Журмана Сергея Николаевича с должности главы Черниговской районной государственной администрации Черниговской области согласно поданному им заявлению, — говорится в распоряжении.
Напомним, 4 ноября Главу Черниговской райгосадминистрации Сергея Журмана, который также является депутатом Черниговского областного совета, задержали при получении взятки, которую он требовал с местного жителя за решение земельного вопроса.
В ведомстве сообщили, что Сергей Журман требовал 10 тысяч долларов у местного жителя за выдачу распоряжения на разработку детального плана территории и изменение целевого назначения участка в 6 гектаров в Черниговской области.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
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