Президент Владимир Зеленский своим распоряжением уволил Сергея Журмана с должности главы Черниговской районной государственной администрации.

Об этом видетельствует распоряжение главы государства от 20 ноября.

Как следует из документа, Журман сам изъявил желание уйти с занимаемой должности.

— Уволить Журмана Сергея Николаевича с должности главы Черниговской районной государственной администрации Черниговской области согласно поданному им заявлению, — говорится в распоряжении.

Напомним, 4 ноября Главу Черниговской райгосадминистрации Сергея Журмана, который также является депутатом Черниговского областного совета, задержали при получении взятки, которую он требовал с местного жителя за решение земельного вопроса.

В ведомстве сообщили, что Сергей Журман требовал 10 тысяч долларов у местного жителя за выдачу распоряжения на разработку детального плана территории и изменение целевого назначения участка в 6 гектаров в Черниговской области.