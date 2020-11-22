Премьер-министр Денис Шмыгаль по случаю Дня достоинства и свободы заверил общество в неизменности европейского пути для Украины и выразил надежду на получение страной членства в Евросоюзе.

Об этом шла речь во время его встречи 21 ноября с представителями гражданского общества — активными участниками революционных событий 1990, 2004, 2013-2014 годов, а также защитниками государства и представителями интеллектуальной элиты, сообщает правительственный портал.

— Не сомневаюсь, что Украина станет членом Европейского Союза. Но не менее важно, как мы — государство и общество — будем проходить этот путь, будем двигаться к европейским стандартам. Это ежедневные изменения, ежедневная работа, которая меняет нашу жизнь. Мы отказываемся от советских рудиментов в сознании, в экономике, мы становимся более откровенными и толерантными. Учимся заботиться и поддерживать друг друга, — заявил Денис Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что таких изменений в обществе и политической культуре не произошло бы без судьбоносных событий 1990, 2004 и 2013-14 годов.

— Мы не просто продемонстрировали, что хотим жить по европейским стандартам. Мы стали более открытыми для мира, а мир стал более открытым для Украины. Ежедневно наши международные партнеры демонстрируют это. Мы доказали всем, что украинский народ — это неотъемлемая часть европейской семьи, которая своей историей, своей культурой и своим языком создает свое будущее, — сказал премьер-министр.

Он также отметил, что революционные события изменили многих людей, а следовательно изменили Украину. Шмыгаль подчеркнул, что страна никогда не свернет с европейского пути, ведь это ключевой пункт нового общественного договора между украинцами и государством.

Напомним, 21 ноября в Украине вспоминали о событиях Революции Достоинства (2013) и Оранжевой революции (2004), отмечая День достоинства и свободы.