21 ноября в 19:17 по киевскому времени компания Илона Маска SpaceX запустила в космос ракету Falcon 9 с новейшим спутником дистанционного зондирования Земли Sentinel-6 Michael Freilich.

Об этом компания сообщила в Twitter.

Ракета стартовала в Калифорнии с площадки на базе ВВС США Ванденберг.

Sentinel-6 — это шестой спутник, который запустили в рамках европейской программы Copernicus. Ее цель — создать семейства космических аппаратов, которые будут проводить регулярные наблюдения за поверхностью Земли.

Naked Science сообщает, что аппарат Sentinel-6 предназначен для наблюдений за уровнем Мирового океана с очень высокой точностью — это позволит лучше понять, как глобальное потепление влияет на океаны, погоду и береговые линии.

Sentinel-6 по крайней мере до 2030 года будет измерять c высокой точностью изменения топографии океана (в том числе рек и озер). Его данные помогут отследить формирование ураганов и предусмотреть в режиме, близком к реальному времени, направление, куда могут пойти штормы. Это критически важно для адаптации прибрежных районов и малых островов.

Напомним, 18 октября компания Илона Маска SpaceX отправила на орбиту очередную партию спутников. В частности, 60 спутников доставила ракета-носитель Falcon 9 для раздачи интернета Starlink.