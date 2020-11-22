В воскресенье, 22 ноября, проходит второй тур выборов мэра в 11 городах.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Выборы пройдут в следующих городах:

Днепре – кандидаты на должность: Загид Краснов («Громадська сила») и действующий мэр Борис Филатов («Пропозиция»);

Никополе (Днепропетровская область): Руслан Олейник («Слуга народа») и Александр Саюк («За будущее»);

Славянске (Донецкая область): действующий мэр Вадим Лях («Оппозиционный блок») и Павел Придворов («ОПЗЖ»);

Ужгороде : действующий мэр Богдан Андреев (выдвинут путем самовыдвижения) и Виктор Щадей («Слуга народа»);

Бердянске (Запорожская область): Валерий Баранов («За будущее») и Александр Свидло («ОПЗЖ»);

Дрогобыче (Львовская область): Андрей Веселый (самовыдвижение) и действующий мэр Тарас Кучма (самовыдвижение);

Львове : действующий мэр Андрей Садовый («Самопомощь») и Олег Синютка («ЕС»);

Николаеве : действующий мэр Александр Сенкевич («Пропозиция») и Владислав Чайка («ОПЗЖ»);

Полтаве : Сергей Иващенко («Слуга народа») и действующий мэр Александр Мамай («За будущее»);

Ровно : Александр Третьяк («ЕС») и Виктор Шаркизян («Ровно вместе»);

Черкассах: действующий мэр Анатолий Бондаренко («За будущее») и Виктор Евпак («Голос»).

По данным ЦИК, во втором туре по выборам городского головы смогут принять участие более 2,75 миллионов избирателей.

Кроме того, 22 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей в 10 тысяч в 15 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов 47 местных советов: 3 депутатов — в 2 городских совета, 20 депутатов — в 13 поселковых советов, 43 депутата — в 32 сельских совета.

Результаты голосования 22 ноября должны быть обнародованы до 27 ноября включительно.

Напомним, что НикВести ведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.