В воскресенье, 22 ноября, проходит второй тур выборов мэра в 11 городах.
Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Выборы пройдут в следующих городах:
Днепре – кандидаты на должность: Загид Краснов («Громадська сила») и действующий мэр Борис Филатов («Пропозиция»);
Никополе (Днепропетровская область): Руслан Олейник («Слуга народа») и Александр Саюк («За будущее»);
Славянске (Донецкая область): действующий мэр Вадим Лях («Оппозиционный блок») и Павел Придворов («ОПЗЖ»);
Ужгороде: действующий мэр Богдан Андреев (выдвинут путем самовыдвижения) и Виктор Щадей («Слуга народа»);
Бердянске (Запорожская область): Валерий Баранов («За будущее») и Александр Свидло («ОПЗЖ»);
Дрогобыче (Львовская область): Андрей Веселый (самовыдвижение) и действующий мэр Тарас Кучма (самовыдвижение);
Львове: действующий мэр Андрей Садовый («Самопомощь») и Олег Синютка («ЕС»);
Николаеве: действующий мэр Александр Сенкевич («Пропозиция») и Владислав Чайка («ОПЗЖ»);
Полтаве: Сергей Иващенко («Слуга народа») и действующий мэр Александр Мамай («За будущее»);
Ровно: Александр Третьяк («ЕС») и Виктор Шаркизян («Ровно вместе»);
Черкассах: действующий мэр Анатолий Бондаренко («За будущее») и Виктор Евпак («Голос»).
По данным ЦИК, во втором туре по выборам городского головы смогут принять участие более 2,75 миллионов избирателей.
Кроме того, 22 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей в 10 тысяч в 15 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов 47 местных советов: 3 депутатов — в 2 городских совета, 20 депутатов — в 13 поселковых советов, 43 депутата — в 32 сельских совета.
Результаты голосования 22 ноября должны быть обнародованы до 27 ноября включительно.
Напомним, что НикВести ведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.
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В воскресенье, 22 ноября, проходит второй тур выборов мэра в 11 городах.
Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Выборы пройдут в следующих городах:
Днепре – кандидаты на должность: Загид Краснов («Громадська сила») и действующий мэр Борис Филатов («Пропозиция»);
Никополе (Днепропетровская область): Руслан Олейник («Слуга народа») и Александр Саюк («За будущее»);
Славянске (Донецкая область): действующий мэр Вадим Лях («Оппозиционный блок») и Павел Придворов («ОПЗЖ»);
Ужгороде: действующий мэр Богдан Андреев (выдвинут путем самовыдвижения) и Виктор Щадей («Слуга народа»);
Бердянске (Запорожская область): Валерий Баранов («За будущее») и Александр Свидло («ОПЗЖ»);
Дрогобыче (Львовская область): Андрей Веселый (самовыдвижение) и действующий мэр Тарас Кучма (самовыдвижение);
Львове: действующий мэр Андрей Садовый («Самопомощь») и Олег Синютка («ЕС»);
Николаеве: действующий мэр Александр Сенкевич («Пропозиция») и Владислав Чайка («ОПЗЖ»);
Полтаве: Сергей Иващенко («Слуга народа») и действующий мэр Александр Мамай («За будущее»);
Ровно: Александр Третьяк («ЕС») и Виктор Шаркизян («Ровно вместе»);
Черкассах: действующий мэр Анатолий Бондаренко («За будущее») и Виктор Евпак («Голос»).
По данным ЦИК, во втором туре по выборам городского головы смогут принять участие более 2,75 миллионов избирателей.
Кроме того, 22 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей в 10 тысяч в 15 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов 47 местных советов: 3 депутатов — в 2 городских совета, 20 депутатов — в 13 поселковых советов, 43 депутата — в 32 сельских совета.
Результаты голосования 22 ноября должны быть обнародованы до 27 ноября включительно.
Напомним, что НикВести ведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов