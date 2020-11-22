За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12 079 человек, зафиксировано 138 летальных случаев, 4 604 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 22 ноября.

Суточный показатель заболеваемости снизился после трех дней антирекордов, но держится на высоком уровне. Днем ранее за сутки заболели 14 580 человек, 20 ноября — 14 575, 19 ноября — 13 357.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 624 744 человек, из них 286 917 выздоровели, летальных исходов — 10951.

Ситуация с COVID-19 по регионам:

Киев — 59006 случаев;

Винницкая область — 15 314 случаев;

Волынская область — 21 456 случаев;

Днепропетровская область — 28 561 случай;

Донецкая область — 20 026 случаев;

Житомирская область — 26 154 случая;

Закарпатская область — 21 368 случаев;

Запорожская область — 23 800 случаев;

Ивано-Франковская область — 31 859 случаев;

Киевская область — 30342 случая;

Кировоградская область — 4258 случаев;

Луганская область — 5666 случаев;

Львовская область — 40 879 случаев;

Николаевская область — 14 957 случаев;

Одесская область — 37 365 случаев;

Полтавская область — 18 243 случая;

Ровенская область — 27 912 случаев;

Сумская область — 22 612 случаев;

Тернопольская область — 25 566 случаев;

Харьковская область — 51 398 случаев;

Херсонская область — 8549 случаев;

Хмельницкая область — 26 227 случаев;

Черкасская область — 17 748 случаев;

Черновицкая область — 31034 случая;

Черниговская область — 14 444 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 31 декабря. В будние дни в Украине будут действовать ограничения оранжевой зоны карантина.

Кроме того, в стране с 14 по 30 ноября ввели карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника на всей территории Украины должны действовать новые ограничения.