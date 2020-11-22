Сегодня, 22 ноября, в 08:00 все избирательные участки в Николаеве открылись вовремя и без нарушения.

Об этом сообщается на сайте полиции Николаевской области.

— Каких-либо правонарушений на участках не зафиксировано. Полицейские продолжают нести службу по охране общественной безопасности и порядка на избирательных участках, - сказано в сообщении.

Отмечается, что для бесперебойного мониторинга оперативной обстановки круглосуточно работает Ситуационный центр ГУНП в Николаевской области.

Отмечается, что выборы в Николаеве проходят на 214 городских участках. Также в пяти районах области будут избирать депутатов в органы местного самоуправления.

Напомним, что НикВестиведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.