Сегодня, 22 ноября, в 08:00 все избирательные участки в Николаеве открылись вовремя и без нарушения.
Об этом сообщается на сайте полиции Николаевской области.
— Каких-либо правонарушений на участках не зафиксировано. Полицейские продолжают нести службу по охране общественной безопасности и порядка на избирательных участках, - сказано в сообщении.
Отмечается, что для бесперебойного мониторинга оперативной обстановки круглосуточно работает Ситуационный центр ГУНП в Николаевской области.
Отмечается, что выборы в Николаеве проходят на 214 городских участках. Также в пяти районах области будут избирать депутатов в органы местного самоуправления.
Напомним, что НикВестиведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.
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Сегодня, 22 ноября, в 08:00 все избирательные участки в Николаеве открылись вовремя и без нарушения.
Об этом сообщается на сайте полиции Николаевской области.
— Каких-либо правонарушений на участках не зафиксировано. Полицейские продолжают нести службу по охране общественной безопасности и порядка на избирательных участках, - сказано в сообщении.
Отмечается, что для бесперебойного мониторинга оперативной обстановки круглосуточно работает Ситуационный центр ГУНП в Николаевской области.
Отмечается, что выборы в Николаеве проходят на 214 городских участках. Также в пяти районах области будут избирать депутатов в органы местного самоуправления.
Напомним, что НикВестиведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов