Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 58 миллионов.

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на утро 22 ноября, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 58 миллионов 82 тысячи 876.

Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в США (более 12 миллионов). В тройке антилидеров также находятся Индия с более 9 млн зараженных и Бразилия, где показатель заболеваемости превышает 6 млн.

С начала пандемии болезнь унесла 1 миллион 379 тысяч 737 жизней. По числу умерших от COVID-19 лидируют также США 255,8 тысяч. На втором месте Бразилия (168,9 тысяч), на третьем — Индия со 132,7 тысяч смертей.

Выздоровели после заражения коронавирусом более 37 миллионов человек.

По данным университета, Украина в антирейтинге наиболее пораженных пандемией стран находится на 17 месте — 629 тысяч 850 инфицированных.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12 079 человек, зафиксировано 138 летальных случаев, 4 604 пациента выздоровели.