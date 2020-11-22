В день тишины в полицию Днепропетровской области поступило 27 сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Об этом сообщается на сайте полиции Днепропетровской области.

Правоохранители заявили, что 26 заявлений поступило в полицию Днепра и одно — в полицию Никополя.

По результатам их рассмотрения составлен один административный протокол по статье 212−10 КУоАП (нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации).

По данным областной полиции, в «день тишины» глава жилищного кооператива развешивала собственноручно написанные агитационные листовки за одного из кандидатов на должность городского головы.

По другим заявлениям и сообщениям проводится проверка.

Территориальные избирательные комиссии назначили на воскресенье, 22 ноября, повторное голосование на выборах глав городских территориальных общин, где по итогам первого тура ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос.

Жители Днепра изберут главу городской территориальной общины на следующие пять лет. Во второй тур вышли действующий мэр Борис Филатов и депутат горсовета Загид Краснов.

Напомним, что НикВести ведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.