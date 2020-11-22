По состоянию на 10:00 22 ноября в Николаевской области зарегистрировано 333 новых случая COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

За прошедшие сутки зарегистрировано 333 новых подтвержденных случая COVID-19, из них по месту жительства:

Николаев - 213;

Первомайск - 39;

Южноукраинск - 0;

Вознесенск - 7;

Очаков - 16;

Арбузинский район - 0;

Баштанский район - 9;

Березанский район - 11;

Братский район - 1;

Березнеговатский район - 2;

Веселиновский район - 0;

Витовский район - 7;

Вознесенский район - 5;

Врадиевский район - 0;

Еланецкий район - 0;

Доманевский район - 0;

Казанковский район - 0;

Кривоозерский район - 0;

Николаевский район - 11;

Новобугский район - 1;

Новоодесский район - 3;

Очаковский район - 6;

Первомайский район - 1;

Снигиревский район - 1.

Заболевание COVID-19 установлен в 685 (+10) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 141, всего выздоровели - 4827. Умерло всего от последствий COVID-19 - 274, за сутки - 3.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12 079 человек, зафиксировано 138 летальных случаев, 4 604 пациента выздоровели.