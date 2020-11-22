По состоянию на 10:00 22 ноября в Николаевской области зарегистрировано 333 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
За прошедшие сутки зарегистрировано 333 новых подтвержденных случая COVID-19, из них по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 685 (+10) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 141, всего выздоровели - 4827. Умерло всего от последствий COVID-19 - 274, за сутки - 3.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12 079 человек, зафиксировано 138 летальных случаев, 4 604 пациента выздоровели.
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По состоянию на 10:00 22 ноября в Николаевской области зарегистрировано 333 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
За прошедшие сутки зарегистрировано 333 новых подтвержденных случая COVID-19, из них по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 685 (+10) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 141, всего выздоровели - 4827. Умерло всего от последствий COVID-19 - 274, за сутки - 3.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12 079 человек, зафиксировано 138 летальных случаев, 4 604 пациента выздоровели.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов