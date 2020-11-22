Власти Китая ввели карантин в городском округе Маньчжурия (автономный район Внутренней Монголии) после двух подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Теперь тестирование должны пройти все жители города.
Об этом сообщили на сайте CCTV ㅡ Центрального телевидения Китая.
Заражение обнаружили после массового тестирования в регионе, которое китайские власти традиционно проводят по округам для контроля вспышек эпидемии.
После подтверждения двух положительных тестов все общество Маньчжурии отправили на карантин, а местные власти начали расследование заражений.
Сейчас в городском округе закрыли все общественные места, в том числе образовательные учреждения. Местных жителей просили не устраивать масштабные сборы людей и временно ограничить выезд за территорию округа.
В ближайшие дни тестирование на COVID-19 должны пройти все жители города, то есть более 172 тысяч человек.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12 079 человек, зафиксировано 138 летальных случаев, 4 604 пациента выздоровели.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
Власти Китая ввели карантин в городском округе Маньчжурия (автономный район Внутренней Монголии) после двух подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Теперь тестирование должны пройти все жители города.
Об этом сообщили на сайте CCTV ㅡ Центрального телевидения Китая.
Заражение обнаружили после массового тестирования в регионе, которое китайские власти традиционно проводят по округам для контроля вспышек эпидемии.
После подтверждения двух положительных тестов все общество Маньчжурии отправили на карантин, а местные власти начали расследование заражений.
Сейчас в городском округе закрыли все общественные места, в том числе образовательные учреждения. Местных жителей просили не устраивать масштабные сборы людей и временно ограничить выезд за территорию округа.
В ближайшие дни тестирование на COVID-19 должны пройти все жители города, то есть более 172 тысяч человек.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12 079 человек, зафиксировано 138 летальных случаев, 4 604 пациента выздоровели.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов