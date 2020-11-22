На участках в Ровно не хватает урн и кабинок для голосования.

Об этом сообщает Гражданская сеть «ОПОРА».

На большом избирательном участке № 560964 (улица Киевская, 12Б, детский сад № 38) кабинок для голосования всего — 4, а стационарных ящиков — 5.

На большом избирательном участке № 560989 (улица Фабричная, 7, детско-юношеская спортивная школа №4) стационарных ящиков для голосования 4 и 2 — переносных. Кстати, сам же участок обустроен не в спортивном зале, а в холле.

В то же время требованиях к обустройству помещений для голосования предусмотрено, что помещение для голосования должно быть оборудовано достаточным количеством кабин для тайного голосования.

Для малых избирательных участков количество таких кабин должна быть не менее 2, для средних — не менее 4, для больших — не менее 6. Каждый избирательный участок обеспечивается необходимым количеством избирательных ящиков — стационарных (больших) и переносных (малых).

Для голосования используются избирательные ящики, изготовленные из прозрачного материала по размерам, установленным Центральной избирательной комиссией. Малый избирательный участок должен иметь не менее 2 стационарных избирательных ящиков, средний — не менее 4 стационарных избирательных ящиков, большой — не менее 6 стационарных избирательных ящиков. Каждый избирательный участок должен иметь не менее 2 переносных избирательных ящиков.

Отметим, в воскресенье, 22 ноября, в 11 городах 9 областей Украины проходит повторное голосование на выборах городского головы. Мэра во втором туре выбирают в Днепре и Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове и Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.

Напомним, что НикВестиведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.