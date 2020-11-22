Бывший министр экономики Тимофей Милованов назначен советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.
– Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2019-2020 годах Тимофей Милованов назначен советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака вне штата, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента и назначил его на новую должность.
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Бывший министр экономики Тимофей Милованов назначен советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.
– Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2019-2020 годах Тимофей Милованов назначен советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака вне штата, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента и назначил его на новую должность.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов