Наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали на пяти избирательных участках в Николаеве отсутствие пандусов для маломобильных групп населения или пандусы, которыми сложно воспользоваться.
Об этом сообщается на сайте сети.
В частности, пандусы отсутствуют на избирательных участках №480804 (улица Океановская, 12), №480897 (улица 3 Слободская, 19), №480785 (улица Прибужская, 83). В то же время на избирательных участках №480760 (улица Пушкинская, 71) и №480820 (улица Чайковского, 11А) пандусы установлены, однако им сложно воспользоваться.
Отмечается, что согласно части 4 статьи 62 Избирательного кодекса Украины помещение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования должны должны быть обустроены для беспрепятственного доступа туда маломобильных групп населения.
Напомним, что НикВести ведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.
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Наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали на пяти избирательных участках в Николаеве отсутствие пандусов для маломобильных групп населения или пандусы, которыми сложно воспользоваться.
Об этом сообщается на сайте сети.
В частности, пандусы отсутствуют на избирательных участках №480804 (улица Океановская, 12), №480897 (улица 3 Слободская, 19), №480785 (улица Прибужская, 83). В то же время на избирательных участках №480760 (улица Пушкинская, 71) и №480820 (улица Чайковского, 11А) пандусы установлены, однако им сложно воспользоваться.
Отмечается, что согласно части 4 статьи 62 Избирательного кодекса Украины помещение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования должны должны быть обустроены для беспрепятственного доступа туда маломобильных групп населения.
Напомним, что НикВести ведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов