Наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали на пяти избирательных участках в Николаеве отсутствие пандусов для маломобильных групп населения или пандусы, которыми сложно воспользоваться.

Об этом сообщается на сайте сети.

В частности, пандусы отсутствуют на избирательных участках №480804 (улица Океановская, 12), №480897 (улица 3 Слободская, 19), №480785 (улица Прибужская, 83). В то же время на избирательных участках №480760 (улица Пушкинская, 71) и №480820 (улица Чайковского, 11А) пандусы установлены, однако им сложно воспользоваться.

Отмечается, что согласно части 4 статьи 62 Избирательного кодекса Украины помещение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования должны должны быть обустроены для беспрепятственного доступа туда маломобильных групп населения.

Напомним, что НикВести ведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.