В приморском районе Одессы ночью на автостоянке загорелись два автобуса и эвакуатор. В результате происшествия пострадал один человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, инцидент произошел на территории автостоянки в Приморском районе. О возгорании одного из автобусов в Службу спасения сообщили в 03:08. По прибытию спасатели установили, что загорелись два автобуса Van Hool и эвакуатор Volkswagen.

Пожар был локализован в 03:26, а уже в 03:50 на площади 22 м2 его полностью ликвидировали.

– В результате пожара получил незначительные ожоги верхней конечности мужчина 1965 г.н., который после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался, - говорится в сообщении.

Кроме того, огонь повредил салон и моторный отсек одного автобуса на площади 15 м2, салон второго автобуса на площади 5 кв. м и салон грузового автомобиля на площади 2 м2.

Сейчас устанавливается причина пожара и ущерб.

Напомним, в Николаеве спасатели ликвидировали пожар в квартире.