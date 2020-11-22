В Славянске Донецкой области, где проходит второй тур выборов городского головы, избиратели участвуют в розыгрыше iPhone 12, который объявила общественная организация «Платформа инициатив «Теплица». Для участия в розыгрыше необходимо сфотографироваться на фоне избирательной урны.
Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.
По правилам, которые установили организаторы акции, избирателям необходимо принять участие в голосовании и сделать селфи возле избирательной урны.
В объявлении есть уточнение, что фото нужно делать без бюллетеня.
Селфи выкладывают на своих страницах в соцсетях с хэштегом #Славянсквыбирает, а в понедельник состоится розыгрыш, главный приз которого — iPhone 12.
По решению организаторов, в конкурсе участвуют жители города в возрасте от 18 до 45 лет, возрастные ограничения объясняют необходимостью поднятия активности участия в выборах именно молодежи.
Напомним, что НикВести ведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.
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В Славянске Донецкой области, где проходит второй тур выборов городского головы, избиратели участвуют в розыгрыше iPhone 12, который объявила общественная организация «Платформа инициатив «Теплица». Для участия в розыгрыше необходимо сфотографироваться на фоне избирательной урны.
Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.
По правилам, которые установили организаторы акции, избирателям необходимо принять участие в голосовании и сделать селфи возле избирательной урны.
В объявлении есть уточнение, что фото нужно делать без бюллетеня.
Селфи выкладывают на своих страницах в соцсетях с хэштегом #Славянсквыбирает, а в понедельник состоится розыгрыш, главный приз которого — iPhone 12.
По решению организаторов, в конкурсе участвуют жители города в возрасте от 18 до 45 лет, возрастные ограничения объясняют необходимостью поднятия активности участия в выборах именно молодежи.
Напомним, что НикВести ведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов