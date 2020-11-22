В Славянске Донецкой области, где проходит второй тур выборов городского головы, избиратели участвуют в розыгрыше iPhone 12, который объявила общественная организация «Платформа инициатив «Теплица». Для участия в розыгрыше необходимо сфотографироваться на фоне избирательной урны.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

По правилам, которые установили организаторы акции, избирателям необходимо принять участие в голосовании и сделать селфи возле избирательной урны.

В объявлении есть уточнение, что фото нужно делать без бюллетеня.

Селфи выкладывают на своих страницах в соцсетях с хэштегом #Славянсквыбирает, а в понедельник состоится розыгрыш, главный приз которого — iPhone 12.

По решению организаторов, в конкурсе участвуют жители города в возрасте от 18 до 45 лет, возрастные ограничения объясняют необходимостью поднятия активности участия в выборах именно молодежи.

Напомним, что НикВести ведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.