Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заявил об опасности третьей волны коронавируса в Европе в начале 2021 года. По его словам вторую волну коронавируса страны Европы предотвратить не сумели.

Об этом он рассказал в интервью изданиям швейцарской медиакомпании CH Media.

По мнению представителя ВОЗ, Европа упустила возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы после того, как взяла под контроль первую волну.

– А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года, - отметил Набарро.

Он заявил, что перед многими западноевропейскими странами стоит задача «снова взять вирус под контроль», не прибегая при этом к такой грубой мере, как локдаун, за который, как подчеркнул спецпосланник, приходится платить «высокую цену».

Вместе с тем в ВОЗ полагают, что в странах Восточной Азии ситуация с коронавирусом обстоит лучше из-за «очень четкой коммуникации» между властями и населением.

– Еще один элемент, который очень заметен в Восточной Азии: после того, как число случаев (заражения) удалось снизить благодаря сильной реакции людей, меры не ослабляются. Необходимо дождаться, пока показатели станут низкими и будут оставаться таковыми, - добавил спецпосланник организации.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что каждые 17 секунд в Европе от коронавируса умирает один человек.