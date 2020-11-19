В европейском регионе каждые 17 секунд умирает один человека от коронавируса (COVID-19).
Об этом заявил глава европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге.
— На прошлой неделе в Европе было зафиксировано 29 тыс. новых смертей от коронавируса. Это означает, что в европейском регионе от коронавируса каждые 17 секунд умирает один человек, — сказал Ганс Клюге.
Клюге добавил, что за последние две недели количество смертей от COVID-19 возросло на 18%.
— Я хотел бы подчеркнуть, что каждый раз, когда мы решаем соблюдать (карантинным — ред.) правила или прекращаем распространять дезинформации, мы способствуем тому, что люди не умирают из-за COVID-19. Сейчас в Европе ежедневно умирают в среднем 4500 человек от коронавируса. Этого можно избежать, — отметил Ганс Клюге.
Ранее Ганс Клюге заявил, что страны могут не вводить жесткие локдауны, если 95% граждан будут носить маски.
Напомним, за вчера в Украине умерли от коронавируса 257 человек.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
В европейском регионе каждые 17 секунд умирает один человека от коронавируса (COVID-19).
Об этом заявил глава европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге.
— На прошлой неделе в Европе было зафиксировано 29 тыс. новых смертей от коронавируса. Это означает, что в европейском регионе от коронавируса каждые 17 секунд умирает один человек, — сказал Ганс Клюге.
Клюге добавил, что за последние две недели количество смертей от COVID-19 возросло на 18%.
— Я хотел бы подчеркнуть, что каждый раз, когда мы решаем соблюдать (карантинным — ред.) правила или прекращаем распространять дезинформации, мы способствуем тому, что люди не умирают из-за COVID-19. Сейчас в Европе ежедневно умирают в среднем 4500 человек от коронавируса. Этого можно избежать, — отметил Ганс Клюге.
Ранее Ганс Клюге заявил, что страны могут не вводить жесткие локдауны, если 95% граждан будут носить маски.
Напомним, за вчера в Украине умерли от коронавируса 257 человек.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов