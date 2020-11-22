В полицию поступило 60 сообщений о нарушении избирательного процесса. Следственные подразделения открыли три уголовных дела и составили два административных протокола.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
В течение дня тишины в территориальные органы Национальной полиции поступило 61 заявление и сообщение, связанные с нарушениями избирательного процесса.
Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской (27), Николаевской (9), Львовской (7), Донецкой и Запорожской (по 5) областях. Еще четыре правонарушения выявлены в Черкасской области, по два в Закарпатской и Полтавской областях и один факт нарушения избирательного процесса установлено в Ровенской области.
Указанные сообщения касались: незаконной агитации — 42, подкупа избирателей — 14, нарушение ведения реестра избирателей – 4 и мошенничества — 1.
Полицейские составили два административных протокола по ст. 212-10 (нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации) КоАП в Днепропетровской и Львовской областях.
Всего с начала избирательного процесса в полицию поступило 16 728 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного процесса. Начато 1 161 уголовное производство и составлен 2 433 административный протокол.
Отметим, в воскресенье, 22 ноября, в 11 городах 9 областей Украины проходит повторное голосование на выборах городского головы. Мэра во втором туре выбирают в Днепре и Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове и Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.
Напомним, что НикВести ведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.
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В полицию поступило 60 сообщений о нарушении избирательного процесса. Следственные подразделения открыли три уголовных дела и составили два административных протокола.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
В течение дня тишины в территориальные органы Национальной полиции поступило 61 заявление и сообщение, связанные с нарушениями избирательного процесса.
Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской (27), Николаевской (9), Львовской (7), Донецкой и Запорожской (по 5) областях. Еще четыре правонарушения выявлены в Черкасской области, по два в Закарпатской и Полтавской областях и один факт нарушения избирательного процесса установлено в Ровенской области.
Указанные сообщения касались: незаконной агитации — 42, подкупа избирателей — 14, нарушение ведения реестра избирателей – 4 и мошенничества — 1.
Полицейские составили два административных протокола по ст. 212-10 (нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации) КоАП в Днепропетровской и Львовской областях.
Всего с начала избирательного процесса в полицию поступило 16 728 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного процесса. Начато 1 161 уголовное производство и составлен 2 433 административный протокол.
Отметим, в воскресенье, 22 ноября, в 11 городах 9 областей Украины проходит повторное голосование на выборах городского головы. Мэра во втором туре выбирают в Днепре и Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове и Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.
Напомним, что НикВести ведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов