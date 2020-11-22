В полицию поступило 60 сообщений о нарушении избирательного процесса. Следственные подразделения открыли три уголовных дела и составили два административных протокола.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

В течение дня тишины в территориальные органы Национальной полиции поступило 61 заявление и сообщение, связанные с нарушениями избирательного процесса.

Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской (27), Николаевской (9), Львовской (7), Донецкой и Запорожской (по 5) областях. Еще четыре правонарушения выявлены в Черкасской области, по два в Закарпатской и Полтавской областях и один факт нарушения избирательного процесса установлено в Ровенской области.

Указанные сообщения касались: незаконной агитации — 42, подкупа избирателей — 14, нарушение ведения реестра избирателей – 4 и мошенничества — 1.

Полицейские составили два административных протокола по ст. 212-10 (нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации) КоАП в Днепропетровской и Львовской областях.

Всего с начала избирательного процесса в полицию поступило 16 728 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного процесса. Начато 1 161 уголовное производство и составлен 2 433 административный протокол.

Отметим, в воскресенье, 22 ноября, в 11 городах 9 областей Украины проходит повторное голосование на выборах городского головы. Мэра во втором туре выбирают в Днепре и Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове и Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.

Напомним, что НикВести ведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.