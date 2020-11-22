В городе Дрогобыче на Львовщине возле одного из домов в центре города зафиксировано около 100 молодых людей.

Об этом сообщила Гражданская сеть «ОПОРА».

Полиция уже провела проверку и установила личности этих людей. По информации полиции, в городе зафиксировано два автобуса с львовскими номерами.

Правоохранители пообщались с молодыми людьми, которые рассказали, что они планируют охранять избирательные участки и являются журналистами. В подтверждение последнего факта показали удостоверения издания «Новая пора». Выяснилось, что это медиа зарегистрировано в Запорожской области.

Также известно, что 3 человека прописаны в Запорожской области, а остальные — во Львовской.

— Представители этого издания уже пытались попасть в помещение участковых избирательных комиссий №461735 (город Стебник) и №461718 (город Дрогобыч). Председатели комиссий вместе с полицейскими в праве присутствия им отказали. У одного из представителей СМИ не было печати на журналистском удостоверении, другой имел свидетельство о регистрации издания с просроченной датой, - рассказали в «ОПОРЕ».

Отметим, в воскресенье, 22 ноября, в 11 городах 9 областей Украины проходит повторное голосование на выборах городского головы. Мэра во втором туре выбирают в Днепре и Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове и Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.

Напомним, что НикВести ведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.