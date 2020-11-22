Число погибших в Греции от нового коронавируса в субботу увеличилось на 108 человек, что стало новым максимумом с начала пандемии.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Ekathimerini.
Общее количество смертей, связанных с коронавирусом, увеличилось до 1527.
Количество пациентов на ИВЛ в отделениях интенсивной терапии также выросло до нового максимума в субботу, достигнув 522.
В то же время, Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) сообщила о меньшем количестве новых случаев заражения в субботу - 2311 по сравнению с 2581 в пятницу и 3227 в четверг.
Напомним, специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заявил об опасности третьей волны коронавируса в Европе в начале 2021 года. По его словам вторую волну коронавируса страны Европы предотвратить не сумели.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
Число погибших в Греции от нового коронавируса в субботу увеличилось на 108 человек, что стало новым максимумом с начала пандемии.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Ekathimerini.
Общее количество смертей, связанных с коронавирусом, увеличилось до 1527.
Количество пациентов на ИВЛ в отделениях интенсивной терапии также выросло до нового максимума в субботу, достигнув 522.
В то же время, Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) сообщила о меньшем количестве новых случаев заражения в субботу - 2311 по сравнению с 2581 в пятницу и 3227 в четверг.
Напомним, специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заявил об опасности третьей волны коронавируса в Европе в начале 2021 года. По его словам вторую волну коронавируса страны Европы предотвратить не сумели.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов