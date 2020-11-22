По состоянию на 14:00 полицейские зарегистрировали 11 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства в Николаеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Николаевской области.

Сообщение касались ведения агитации в день выборов, препятствования осуществления избирательного права, якобы фальсификации избирательных документов, нарушения прав на пользование помещениями в ходе избирательной кампании и других событий, которые произошли во время выборов, но не связанные с ними.

– Все усилия правоохранителей скоординированные на недопущение нарушений и провокаций. Ход событий на избирательных участках мониторит Ситуационный центр ГУНП в Николаевской области, за правопорядком следят полицейские, им помогают спасатели, нацгвардийци, общественные формирования и представители охранных фирм. Также на дежурстве находятся сформированы следственно-оперативные группы ГУНП, группы взрывотехников и кинологов, - передают в пресс-службе.

Вся полученная полицейскими информация тщательно проверяется.

Напомним, в Николаеве наблюдатели зафиксировали подвоз пенсионеров на избирательные участки при озвучивании кодового слова «Чайка 2020».