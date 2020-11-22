Наблюдатели гражданской сети ОПОРА зафиксировали, что члены трех участковых избирательных комиссий начали досрочно заполнять протокол о подсчете голосов. Это влечет за собой уголовную ответственность.
Об этом сообщает пресс-служба ОПОРЫ.
– УИК №461899 и УИК №462020 заблаговременно начали заполнять протокол о подсчете голосов избирателей. Похожая ситуация случилась и на УИК №461954. Наблюдатель ОПОРЫ сделал замечание членам участковой избирательной комиссии, и они прекратили заполнять избирательную документацию, - говорится в сообщении.
Согласно части 1 статьи 158-3 Уголовного кодекса, за подписание протокола о подсчете голосов избирателей на участке до окончательного заполнения протокола наступает ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.
Напомним, во Львове и Ужгороде в ходе второго тура местных выборов зафиксировали нарушения. По этим фактам полиция открыла два уголовных производства.
Во Львове отдельные члены УИК подписали протокол о подсчете голосов избирателей до завершения волеизъявления граждан.
Напомним, по состоянию на 14:00 полицейские зарегистрировали 11 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства в Николаеве.
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Наблюдатели гражданской сети ОПОРА зафиксировали, что члены трех участковых избирательных комиссий начали досрочно заполнять протокол о подсчете голосов. Это влечет за собой уголовную ответственность.
Об этом сообщает пресс-служба ОПОРЫ.
– УИК №461899 и УИК №462020 заблаговременно начали заполнять протокол о подсчете голосов избирателей. Похожая ситуация случилась и на УИК №461954. Наблюдатель ОПОРЫ сделал замечание членам участковой избирательной комиссии, и они прекратили заполнять избирательную документацию, - говорится в сообщении.
Согласно части 1 статьи 158-3 Уголовного кодекса, за подписание протокола о подсчете голосов избирателей на участке до окончательного заполнения протокола наступает ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.
Напомним, во Львове и Ужгороде в ходе второго тура местных выборов зафиксировали нарушения. По этим фактам полиция открыла два уголовных производства.
Во Львове отдельные члены УИК подписали протокол о подсчете голосов избирателей до завершения волеизъявления граждан.
Напомним, по состоянию на 14:00 полицейские зарегистрировали 11 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства в Николаеве.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов