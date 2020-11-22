Во Львове и Ужгороде во время второго тура местных выборов, который в воскресенье, 22 ноября, проходит в 11 городах Украины, зафиксировали нарушение. Полиция открыла два уголовных дела.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, во Львове на одном из избирательных участков отдельные члены УИК подписали протокол о подсчете голосов избирателей до завершения волеизъявления граждан, подсчета голосов и окончательного заполнения указанного протокола.

В связи с этим следователи Лычаковского отдела полиции открыли уголовное производство по части 4 статьи 158−3 (фальсификация, подделка, повреждения, сокрытие, повреждение или уничтожение печати избирательной комиссии, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Кроме этого, в Ужгороде в полицию позвонил наблюдатель и сообщил, что заметил нарушения избирательного законодательства. Выяснилось, что член УИК выдала бюллетень для голосования избирателю, который не предоставил необходимых документов.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 158−1 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза). За содеянное нарушителю грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Отметим, в воскресенье, 22 ноября, в 11 городах 9 областей Украины проходит повторное голосование на выборах городского головы. Мэра во втором туре выбирают в Днепре и Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове и Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.

Напомним, что НикВести ведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.