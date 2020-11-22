В Гражданской сети «ОПОРА» зафиксировали, как на избирательном участке по улице Прибугская, 83 в Николаеве не разрешили проголосовать женщине с ребенком.

Об этом сообщается на сайте сети.

В частности, на участке № 480785 члены комиссии отказали избирателю в волеизъявлении, ссылаясь на Порядок проведения противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов, утвержденными правительством 14 сентября.

— Такие действия членов комиссии могут иметь признаки препятствования волеизъявлению, что регламентируется статьей 157 Уголовного кодекса Украины, - сказал координатор наблюдения «ОПОРы» по выборами в Николаевской области Дмитрий Баштовой.

Напомним, что НикВести ведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.