В Гражданской сети «ОПОРА» зафиксировали, как на избирательном участке по улице Прибугская, 83 в Николаеве не разрешили проголосовать женщине с ребенком.
Об этом сообщается на сайте сети.
В частности, на участке № 480785 члены комиссии отказали избирателю в волеизъявлении, ссылаясь на Порядок проведения противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов, утвержденными правительством 14 сентября.
— Такие действия членов комиссии могут иметь признаки препятствования волеизъявлению, что регламентируется статьей 157 Уголовного кодекса Украины, - сказал координатор наблюдения «ОПОРы» по выборами в Николаевской области Дмитрий Баштовой.
Напомним, что НикВести ведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
В Гражданской сети «ОПОРА» зафиксировали, как на избирательном участке по улице Прибугская, 83 в Николаеве не разрешили проголосовать женщине с ребенком.
Об этом сообщается на сайте сети.
В частности, на участке № 480785 члены комиссии отказали избирателю в волеизъявлении, ссылаясь на Порядок проведения противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов, утвержденными правительством 14 сентября.
— Такие действия членов комиссии могут иметь признаки препятствования волеизъявлению, что регламентируется статьей 157 Уголовного кодекса Украины, - сказал координатор наблюдения «ОПОРы» по выборами в Николаевской области Дмитрий Баштовой.
Напомним, что НикВести ведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов