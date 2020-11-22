С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали два случая нарушения перемирия со стороны оккупационных войск. Украинские военные от вражеской активности не пострадали.

Об этом сообщает командование ООС в Facebook.

Сегодня утром под вражеский обстрел попали украинские военные на позициях вблизи Шумов. Там оккупанты применили стрелковое оружие. Огонь в ответ подразделения Объединенных сил не открывали.

Еще одно нарушение перемирия зафиксировали вблизи Ужовки, где пророссийские боевики дистанционно минировали украинские позиции запрещенными минами ПОМ-2.

Кроме того, сегодня украинские саперы разминировали более 3 гектаров прифронтовой территории и изъяли 102 взрывоопасных предмета. Взрывчатку передали на уничтожение.

Напомним, с начала перемирия на Донбассе 27 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 2 492 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.