На избирательном участке на улице Фабричная в Ровно работники полиции предупредили подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов на должность городского головы.
Об этом сообщаетполиция Ровенской области.
— Полицейские установили личность соорганизатора, которая предлагала избирателям определенную сумму средств с условием проголосовать за конкретно определенного кандидата. Чтобы получить вознаграждение, избиратель должен подтвердить свое волеизъявление путем осуществления фотосъемки бюллетеня. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя). Также работникам полиции известна личность и организатора, - сказал заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Руслан Стрельбицкий.
Всего по состоянию на 14:00 в полицию Ровенской поступило 14 сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства.
В частности, зафиксировано семь фактов фотосъемки бюллетеней: шесть непосредственно в областном центре и еще один — на избирательном участке в Квасилове, который по результатам проверки не нашел своего подтверждения. Причастные к противоправным действиям лица по указанным нарушениям приглашены в Ровенский отдела полиции для дачи объяснений.
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На избирательном участке на улице Фабричная в Ровно работники полиции предупредили подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов на должность городского головы.
Об этом сообщаетполиция Ровенской области.
— Полицейские установили личность соорганизатора, которая предлагала избирателям определенную сумму средств с условием проголосовать за конкретно определенного кандидата. Чтобы получить вознаграждение, избиратель должен подтвердить свое волеизъявление путем осуществления фотосъемки бюллетеня. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя). Также работникам полиции известна личность и организатора, - сказал заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Руслан Стрельбицкий.
Всего по состоянию на 14:00 в полицию Ровенской поступило 14 сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства.
В частности, зафиксировано семь фактов фотосъемки бюллетеней: шесть непосредственно в областном центре и еще один — на избирательном участке в Квасилове, который по результатам проверки не нашел своего подтверждения. Причастные к противоправным действиям лица по указанным нарушениям приглашены в Ровенский отдела полиции для дачи объяснений.
Напомним, что НикВести ведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов