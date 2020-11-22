На избирательном участке на улице Фабричная в Ровно работники полиции предупредили подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов на должность городского головы.

Об этом сообщаетполиция Ровенской области.

— Полицейские установили личность соорганизатора, которая предлагала избирателям определенную сумму средств с условием проголосовать за конкретно определенного кандидата. Чтобы получить вознаграждение, избиратель должен подтвердить свое волеизъявление путем осуществления фотосъемки бюллетеня. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя). Также работникам полиции известна личность и организатора, - сказал заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Руслан Стрельбицкий.

Всего по состоянию на 14:00 в полицию Ровенской поступило 14 сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

В частности, зафиксировано семь фактов фотосъемки бюллетеней: шесть непосредственно в областном центре и еще один — на избирательном участке в Квасилове, который по результатам проверки не нашел своего подтверждения. Причастные к противоправным действиям лица по указанным нарушениям приглашены в Ровенский отдела полиции для дачи объяснений.

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