Во втором туре выборов мэра Черкасс побеждает действующий городской голова Анатолий Бондаренко.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного студией Савика Шустера и социологической компанией Liberty Report.

По данным опроса за Анатолия Бондаренко (партия «За майбутнє») проголосовало 54,25% избирателей. За его оппонента Виктора Евпака (партия «Голос») проголосовало 45,75% избирателей.

Напомним, на выборах городского головы Львова побеждает действующий мэр Андрей Садовый с результатом 62,8% голосов избирателей.