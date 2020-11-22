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Во втором туре выборов мэра Черкасс побеждает действующий городской голова Анатолий Бондаренко.
Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного студией Савика Шустера и социологической компанией Liberty Report.
По данным опроса за Анатолия Бондаренко (партия «За майбутнє») проголосовало 54,25% избирателей. За его оппонента Виктора Евпака (партия «Голос») проголосовало 45,75% избирателей.
Напомним, на выборах городского головы Львова побеждает действующий мэр Андрей Садовый с результатом 62,8% голосов избирателей.
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Во втором туре выборов мэра Черкасс побеждает действующий городской голова Анатолий Бондаренко.
Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного студией Савика Шустера и социологической компанией Liberty Report.
По данным опроса за Анатолия Бондаренко (партия «За майбутнє») проголосовало 54,25% избирателей. За его оппонента Виктора Евпака (партия «Голос») проголосовало 45,75% избирателей.
Напомним, на выборах городского головы Львова побеждает действующий мэр Андрей Садовый с результатом 62,8% голосов избирателей.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов