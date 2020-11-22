В полиции Николаева рассказали, что зарегистрировали 25 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства

По всем полученным сотрудниками полиции сведениям продолжаются проверки, по результатам которых будут приниматься дальнейшие процессуальные решения, сообщается на сайте полиции области.

В частности, сообщается, что в 20:00 все избирательные участки отчитались о закрытии. Сейчас члены комиссий приступили к подсчету голосов.

— Полицейские продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности на местах, - сказано в сообщении.

Также во время мониторинга сети интернет полицейские зафиксировали, что на одном из избирательных участков, расположенном по улице Оберегова в Центральном районе, представитель комиссии находился без защитной маски. В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье 44-3 КУоАП «Нарушение правил карантина людей».

Напомним, что НикВести ведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.