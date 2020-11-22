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В полиции Николаева рассказали, что зарегистрировали 25 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства
По всем полученным сотрудниками полиции сведениям продолжаются проверки, по результатам которых будут приниматься дальнейшие процессуальные решения, сообщается на сайте полиции области.
В частности, сообщается, что в 20:00 все избирательные участки отчитались о закрытии. Сейчас члены комиссий приступили к подсчету голосов.
— Полицейские продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности на местах, - сказано в сообщении.
Также во время мониторинга сети интернет полицейские зафиксировали, что на одном из избирательных участков, расположенном по улице Оберегова в Центральном районе, представитель комиссии находился без защитной маски. В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье 44-3 КУоАП «Нарушение правил карантина людей».
Напомним, что НикВести ведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.
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В полиции Николаева рассказали, что зарегистрировали 25 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства
По всем полученным сотрудниками полиции сведениям продолжаются проверки, по результатам которых будут приниматься дальнейшие процессуальные решения, сообщается на сайте полиции области.
В частности, сообщается, что в 20:00 все избирательные участки отчитались о закрытии. Сейчас члены комиссий приступили к подсчету голосов.
— Полицейские продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности на местах, - сказано в сообщении.
Также во время мониторинга сети интернет полицейские зафиксировали, что на одном из избирательных участков, расположенном по улице Оберегова в Центральном районе, представитель комиссии находился без защитной маски. В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье 44-3 КУоАП «Нарушение правил карантина людей».
Напомним, что НикВести ведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов