Более 200 человек задержали на протестных акциях, которые прошли в городах в Беларуси, в воскресенье, 22 ноября. Десятки тысяч белорусов вышли на «Марш против фашизма».

Об этом сообщает правозащитный центр Весна.

Как отмечают правозащитники, как только люди начали собираться в колонны, силовики начали задерживать демонстрантов и использовать спецсредства против них. В течение всего дня происходили задержания в разных районах Минска и регионах

По данным организации, большинство были задержаны в Минске. Кроме того, зафиксированы задержания на акциях протеста в Бресте, Новополоцке, Пинске, Гродно и других городах.

Напомним, в Беларуси за время протестов, которые начались после объявления результатов выборов президента в августе, количество граждан, задержанных силовиками, достигло 29 тысяч 940 человек.