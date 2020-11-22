Глава правительственного отдела по разработке вакцины против коронавируса в США доктор Монсеф Слауи заявил, что первые американцы могут получить прививку от коронавируса уже 11 декабря.
Об этом сообщает CNN.
В эту пятницу, 20 ноября, компания-разработчик вакцины Pfizer подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для получения разрешения на экстренное использование вакцины-кандидата.
Сообщается, что на 10 декабря запланировано заседание консультативного комитета по вакцинам.
Доктор Слауи сказал, что в случае одобрения вакцину могут начать распространять и использовать на следующий день.
– Наш план заключается в том, чтобы иметь возможность доставить вакцину к местам иммунизации в течение 24 часов с момента утверждения, поэтому я ожидаю, возможно, на второй день после утверждения – 11 или 12 декабря, – сказал он.
Как отмечает издание, первыми вакцину получат люди с тяжелыми болезнями, пожилые и медработники.
Напомним, глава американской компании Moderna Стефан Бансель заявил, что COVID-вакцина их производства будет стоить от 25 до 37 долларов, в зависимости от объема закупки. До конца года планируется производство 20 млн доз вакцины.
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Глава правительственного отдела по разработке вакцины против коронавируса в США доктор Монсеф Слауи заявил, что первые американцы могут получить прививку от коронавируса уже 11 декабря.
Об этом сообщает CNN.
В эту пятницу, 20 ноября, компания-разработчик вакцины Pfizer подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для получения разрешения на экстренное использование вакцины-кандидата.
Сообщается, что на 10 декабря запланировано заседание консультативного комитета по вакцинам.
Доктор Слауи сказал, что в случае одобрения вакцину могут начать распространять и использовать на следующий день.
– Наш план заключается в том, чтобы иметь возможность доставить вакцину к местам иммунизации в течение 24 часов с момента утверждения, поэтому я ожидаю, возможно, на второй день после утверждения – 11 или 12 декабря, – сказал он.
Как отмечает издание, первыми вакцину получат люди с тяжелыми болезнями, пожилые и медработники.
Напомним, глава американской компании Moderna Стефан Бансель заявил, что COVID-вакцина их производства будет стоить от 25 до 37 долларов, в зависимости от объема закупки. До конца года планируется производство 20 млн доз вакцины.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов