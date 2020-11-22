Во Львове полиция возбудила уголовные дела в отношении членов трех участковых комиссий. Они подписали протоколы о подсчете голосов до завершения волеизъявления во втором туре выборов мэра.
Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Львовской области.
Правоохранители открыли три производства по ч.4 ст.158-3 Уголовного кодекса Украины в отношении членов одной УИК в Лычаковском и двух УИК в Сиховском районах Львова. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
Сейчас полиция проводит досудебные расследования по этим фактам. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.
Напомним, согласно экзитполу, на выборах городского головы Львова побеждает действующий мэр Андрей Садовый с результатом 62,8% голосов избирателей.
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Во Львове полиция возбудила уголовные дела в отношении членов трех участковых комиссий. Они подписали протоколы о подсчете голосов до завершения волеизъявления во втором туре выборов мэра.
Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Львовской области.
Правоохранители открыли три производства по ч.4 ст.158-3 Уголовного кодекса Украины в отношении членов одной УИК в Лычаковском и двух УИК в Сиховском районах Львова. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
Сейчас полиция проводит досудебные расследования по этим фактам. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.
Напомним, согласно экзитполу, на выборах городского головы Львова побеждает действующий мэр Андрей Садовый с результатом 62,8% голосов избирателей.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов