Во Львове полиция возбудила уголовные дела в отношении членов трех участковых комиссий. Они подписали протоколы о подсчете голосов до завершения волеизъявления во втором туре выборов мэра.

Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Львовской области.

Правоохранители открыли три производства по ч.4 ст.158-3 Уголовного кодекса Украины в отношении членов одной УИК в Лычаковском и двух УИК в Сиховском районах Львова. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Сейчас полиция проводит досудебные расследования по этим фактам. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Напомним, согласно экзитполу, на выборах городского головы Львова побеждает действующий мэр Андрей Садовый с результатом 62,8% голосов избирателей.