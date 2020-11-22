По состоянию на 20:00 интегрированная явка избирателей на местных выборах составила 29,3%.

Об этом сообщила глава ОПОРЫ Ольга Айвазовская на своей странице в Facebook.

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Погрешность составляет 1,4%.

— Явка 25 октября на это время была 36,88%, по данным ЦИК, и 35,9%, по данным ОПОРЫ (погрешность 1,14%). 15 ноября явка была 23,9%, — добавила Ольга Айвазовская.

Напомним, по данным проведенного НикВести экзитпола, на выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич с результатом 61,6%.

Отметим, по данным НикВести, явка избирателей в Николаеве на выборах 22 ноября составила 25,58%.