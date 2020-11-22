По состоянию на 20:00 интегрированная явка избирателей на местных выборах составила 29,3%.
Об этом сообщила глава ОПОРЫ Ольга Айвазовская на своей странице в Facebook.
Онлайн-репортаж: Как в Николаеве прошел второй тур выборов мэра
Погрешность составляет 1,4%.
— Явка 25 октября на это время была 36,88%, по данным ЦИК, и 35,9%, по данным ОПОРЫ (погрешность 1,14%). 15 ноября явка была 23,9%, — добавила Ольга Айвазовская.
Напомним, по данным проведенного НикВести экзитпола, на выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич с результатом 61,6%.
Отметим, по данным НикВести, явка избирателей в Николаеве на выборах 22 ноября составила 25,58%.
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По состоянию на 20:00 интегрированная явка избирателей на местных выборах составила 29,3%.
Об этом сообщила глава ОПОРЫ Ольга Айвазовская на своей странице в Facebook.
Онлайн-репортаж: Как в Николаеве прошел второй тур выборов мэра
Погрешность составляет 1,4%.
— Явка 25 октября на это время была 36,88%, по данным ЦИК, и 35,9%, по данным ОПОРЫ (погрешность 1,14%). 15 ноября явка была 23,9%, — добавила Ольга Айвазовская.
Напомним, по данным проведенного НикВести экзитпола, на выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич с результатом 61,6%.
Отметим, по данным НикВести, явка избирателей в Николаеве на выборах 22 ноября составила 25,58%.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов