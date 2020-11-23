Китай готовит к запуску миссию на Луну для сбора образцов пород. По планам, породу должен собрать зонд Changʼe-5, который отправят в район Океана Штормов.
Об этом пишет CNN.
Миссия поможет лучше понять происхождение и формирование Луны, в частности установить длительность вулканической активности и причины ослабления магнитного поля, которое защищает от солнечного излучения.
Миссию планируют в несколько этапов. Вначале зонд пробурит грунт, затем перенесет взятые образцы на подъемник, который стыкуется с орбитальным модулем. Образцы заполнят специальную капсулу, которая должна вернутся на Землю.
Если миссия будет успешной, то Китай станет третьей страной, которая собрала образцы лунной породы для исследования на Земле. В 1969—1972 годах породы получила миссия США, а в 1976 году образцы собрала миссия СССР «Луна-24». С тех пор пробы не отбирались.
Напомним, космическое агентство NASA представило в общих чертах план космической программы Artemis, в рамках которой в 2024 году на Луну должны отправить первую в истории женщину-астронавта.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
Китай готовит к запуску миссию на Луну для сбора образцов пород. По планам, породу должен собрать зонд Changʼe-5, который отправят в район Океана Штормов.
Об этом пишет CNN.
Миссия поможет лучше понять происхождение и формирование Луны, в частности установить длительность вулканической активности и причины ослабления магнитного поля, которое защищает от солнечного излучения.
Миссию планируют в несколько этапов. Вначале зонд пробурит грунт, затем перенесет взятые образцы на подъемник, который стыкуется с орбитальным модулем. Образцы заполнят специальную капсулу, которая должна вернутся на Землю.
Если миссия будет успешной, то Китай станет третьей страной, которая собрала образцы лунной породы для исследования на Земле. В 1969—1972 годах породы получила миссия США, а в 1976 году образцы собрала миссия СССР «Луна-24». С тех пор пробы не отбирались.
Напомним, космическое агентство NASA представило в общих чертах план космической программы Artemis, в рамках которой в 2024 году на Луну должны отправить первую в истории женщину-астронавта.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов