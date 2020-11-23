Китай готовит к запуску миссию на Луну для сбора образцов пород. По планам, породу должен собрать зонд Changʼe-5, который отправят в район Океана Штормов.

Об этом пишет CNN.

Миссия поможет лучше понять происхождение и формирование Луны, в частности установить длительность вулканической активности и причины ослабления магнитного поля, которое защищает от солнечного излучения.

Миссию планируют в несколько этапов. Вначале зонд пробурит грунт, затем перенесет взятые образцы на подъемник, который стыкуется с орбитальным модулем. Образцы заполнят специальную капсулу, которая должна вернутся на Землю.

Если миссия будет успешной, то Китай станет третьей страной, которая собрала образцы лунной породы для исследования на Земле. В 1969—1972 годах породы получила миссия США, а в 1976 году образцы собрала миссия СССР «Луна-24». С тех пор пробы не отбирались.

Напомним, космическое агентство NASA представило в общих чертах план космической программы Artemis, в рамках которой в 2024 году на Луну должны отправить первую в истории женщину-астронавта.