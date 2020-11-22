Городской голова Николаева Александр Сенкевич обещает не разочаровать николаевцев в следующие пять лет своей работы.

Об этом он заявил в эфире программы «Битва за город» на НикВести.

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Александр Сенкевич признался, что в предыдущей каденции на должности мэра города совершал ошибки, но сделал выводы.

— Я делал ошибки, будучи городским головой последние пять лет. Я сделал выводы. Я постараюсь сделать так, чтобы минимум из вас имели возможность разочароваться во мне будущие пять лет, — сказал Александр Сенкевич.

Он также отметил, что продолжит практику регулярных встреч с горожанами.

— При этом, конечно же, я не собираюсь прекращать свои встречи, ежегодные встречи, отчеты и сбор данных с людьми. И кто-то мне говорил, что я боюсь людей — я никогда не боялся людей. Я всегда был рядом с ними, всегда выходил к ним и всегда слушал их. Буду делать это еще больше Спасибо вам большое! Желаю нам терпения, сил и упорства в следующие пять лет, — заявил Александр Сенкевич.

Как сообщалось, штаб Александра Сенкевича обнародовал результаты обработки 91% голосов: на выборах городского головы Николаева лидирует Александр Сенкевич. Он набирает 60,81%.