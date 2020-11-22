Во втором туре местных выборов в Ровно победу одерживает кандидат от «Европейской солидарности» Александр Третьяк.
Об этом сообщают на сайте партии со ссылкой на данные из участковых избирательных комиссий Ровно.
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По данным параллельного подсчета 100% протоколов, Александр Третьяк набирает 50,18% голосов. За него проголосовали 27 412 избирателей. Его оппонент отстает почти на 3% с результатом 47,76%, он получил 26 093 голоса.
Как сообщалось, в Николаеве на выборах городского головы лидирует Александр Сенкевич. Согласно параллельному подсчету голосов, который ведет его штаб, он набирает 60,48%.
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Во втором туре местных выборов в Ровно победу одерживает кандидат от «Европейской солидарности» Александр Третьяк.
Об этом сообщают на сайте партии со ссылкой на данные из участковых избирательных комиссий Ровно.
Онлайн-репортаж: Как в Николаеве прошел второй тур выборов мэра
По данным параллельного подсчета 100% протоколов, Александр Третьяк набирает 50,18% голосов. За него проголосовали 27 412 избирателей. Его оппонент отстает почти на 3% с результатом 47,76%, он получил 26 093 голоса.
Как сообщалось, в Николаеве на выборах городского головы лидирует Александр Сенкевич. Согласно параллельному подсчету голосов, который ведет его штаб, он набирает 60,48%.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов