Во втором туре местных выборов в Ровно победу одерживает кандидат от «Европейской солидарности» Александр Третьяк.

Об этом сообщают на сайте партии со ссылкой на данные из участковых избирательных комиссий Ровно.

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По данным параллельного подсчета 100% протоколов, Александр Третьяк набирает 50,18% голосов. За него проголосовали 27 412 избирателей. Его оппонент отстает почти на 3% с результатом 47,76%, он получил 26 093 голоса.

Как сообщалось, в Николаеве на выборах городского головы лидирует Александр Сенкевич. Согласно параллельному подсчету голосов, который ведет его штаб, он набирает 60,48%.