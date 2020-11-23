Американская компания Facebook намерена передать официальные аккаунты президента США @POTUS в соцсетях Facebook и Instagram Джозефу Байдену в день его инаугурации, несмотря на мнение действующего главы государства Дональда Трампа.

Об этом сообщает агентство Reuters.

— В 2017 году мы работали как с администрацией Обамы, так и администрацией Трампа, чтобы 20 января переход их аккаунтов в Facebook и Instagram состоялся беспрепятственно, и мы ожидаем сделать то же в этой ситуации (с Байденом, — прим.), — заявили в компании.

Кроме того, другие аккаунты официальных лиц страны, такие как @VP (вице-президент), @FLOTUS (первая леди США), @whitehouse (Белый дом), также будут переданы администрации нового президента.

Ранее сообщалось, что инаугурация избранного президента США Джо Байдена будет сокращена по сравнению традиционными церемониями.