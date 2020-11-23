|Скорость ветра:
|2.2 м/с
|Восход солнца:
|07:06
|Заход солнца:
|16:10
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|3.8 м/с
|Восход солнца:
|07:25
|Заход солнца:
|16:03
|Температура завтра:
|+7 C°
Команда действующего президента США Дональда Трампа подала апелляцию на решение федерального судьи, который отклонил его иск к избирательной комиссии штата Пенсильвания с требованием пересмотреть результаты голосования в этом штате.
Об этом сообщает издание Радио свобода.
Решение этого суда было последним ударом по попыткам Трампа обжаловать результаты выборов с помощью более двух десятков судебных исков, почти все из которых также были отклонены.
Адвокаты Трампа обращались в суд, утверждая, что чиновники в Пенсильвании неправильно подсчитали бюллетени, присланные по почте, и республиканским наблюдателям было отказано в доступе к подсчету этих бюллетеней.
Судья Мэтью Бренн постановил, что аргументы Трампа в этом деле были безосновательны, спекулятивные и не подкреплены доказательствами. Судья также объявил о выговоре адвокатам Трампа.
Напомним, в субботу штаб президента США Дональда Трампа проиграл очередное судебное дело, связанное с попытками оспорить результаты выборов президента — в этот раз в Пенсильвании.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
Команда действующего президента США Дональда Трампа подала апелляцию на решение федерального судьи, который отклонил его иск к избирательной комиссии штата Пенсильвания с требованием пересмотреть результаты голосования в этом штате.
Об этом сообщает издание Радио свобода.
Решение этого суда было последним ударом по попыткам Трампа обжаловать результаты выборов с помощью более двух десятков судебных исков, почти все из которых также были отклонены.
Адвокаты Трампа обращались в суд, утверждая, что чиновники в Пенсильвании неправильно подсчитали бюллетени, присланные по почте, и республиканским наблюдателям было отказано в доступе к подсчету этих бюллетеней.
Судья Мэтью Бренн постановил, что аргументы Трампа в этом деле были безосновательны, спекулятивные и не подкреплены доказательствами. Судья также объявил о выговоре адвокатам Трампа.
Напомним, в субботу штаб президента США Дональда Трампа проиграл очередное судебное дело, связанное с попытками оспорить результаты выборов президента — в этот раз в Пенсильвании.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов