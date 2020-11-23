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Кандидаты на должность городского головы Киева во время избирательной кампании потратили на рекламу в Facebook более 126 тысяч долларов.
Такие данные привело общественное движение ЧЕСНО.
Так, больше всего потратила Ирина Верещук («Слуги народа») — почти 69 тысяч долларов. Это фактически половина всех расходов столичных кандидатов.
Виталий Кличко, победивший в первом туре киевских выборов, потратил более 26 тысяч долларов — почти втрое меньше, чем Верещук. Кандидат от партии «Батьківщина» Алексей Кучеренко на рекламу потратил $ 7,3 тысячи.
Напомним, с начала года и до местных выборов 25 октября украинские политики потратили на рекламу в соцсетях более 5 миллионов 700 тысяч долларов (примерно 154 миллиона гривен).
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Кандидаты на должность городского головы Киева во время избирательной кампании потратили на рекламу в Facebook более 126 тысяч долларов.
Такие данные привело общественное движение ЧЕСНО.
Так, больше всего потратила Ирина Верещук («Слуги народа») — почти 69 тысяч долларов. Это фактически половина всех расходов столичных кандидатов.
Виталий Кличко, победивший в первом туре киевских выборов, потратил более 26 тысяч долларов — почти втрое меньше, чем Верещук. Кандидат от партии «Батьківщина» Алексей Кучеренко на рекламу потратил $ 7,3 тысячи.
Напомним, с начала года и до местных выборов 25 октября украинские политики потратили на рекламу в соцсетях более 5 миллионов 700 тысяч долларов (примерно 154 миллиона гривен).
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов