Кандидаты на должность городского головы Киева во время избирательной кампании потратили на рекламу в Facebook более 126 тысяч долларов.

Такие данные привело общественное движение ЧЕСНО.

Так, больше всего потратила Ирина Верещук («Слуги народа») — почти 69 тысяч долларов. Это фактически половина всех расходов столичных кандидатов.

Виталий Кличко, победивший в первом туре киевских выборов, потратил более 26 тысяч долларов — почти втрое меньше, чем Верещук. Кандидат от партии «Батьківщина» Алексей Кучеренко на рекламу потратил $ 7,3 тысячи.

Напомним, с начала года и до местных выборов 25 октября украинские политики потратили на рекламу в соцсетях более 5 миллионов 700 тысяч долларов (примерно 154 миллиона гривен).