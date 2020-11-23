В день повторного голосования за львовского мэра в Винниках Львовской области исчезал свет на двух избирательных участках. Избирательный процесс не останавливался.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, 22 ноября в 18:35 в городе произошло обесточивание двух избирательных участков: № 461967 и 462159 по улице Сухомлинского, 6 (СОШ №29).
Спасатели установили осветительную башню и с помощью двух электростанций обеспечили подачу электроэнергии. Подачу света аварийная бригада облэнерго возобновила в 19:10.
В целом для обеспечения пожарной безопасности на объектах, задействованных в выборах, от ГСЧС привлекали 8 167 человек личного состава и 2 187 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов.
По состоянию на утра 23 ноября из-за подсчета голосов продолжается дежурство 32 спасателей (Днепропетровская — 9, Николаевская — 4, Одесская — 4, Черкасская — 4, Ивано-Франковская — 3, Закарпатская — 2, Кировоградская — 2, Полтавская — 2, Запорожская — 1 и Ровенская — 1 области).
Напомним, что Гражданская сеть ОПОРА сообщала о случаях фотографирования избирательных бюллетеней в Днепре и Львове. Нарушители были задержаны полицией.
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В день повторного голосования за львовского мэра в Винниках Львовской области исчезал свет на двух избирательных участках. Избирательный процесс не останавливался.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, 22 ноября в 18:35 в городе произошло обесточивание двух избирательных участков: № 461967 и 462159 по улице Сухомлинского, 6 (СОШ №29).
Спасатели установили осветительную башню и с помощью двух электростанций обеспечили подачу электроэнергии. Подачу света аварийная бригада облэнерго возобновила в 19:10.
В целом для обеспечения пожарной безопасности на объектах, задействованных в выборах, от ГСЧС привлекали 8 167 человек личного состава и 2 187 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов.
По состоянию на утра 23 ноября из-за подсчета голосов продолжается дежурство 32 спасателей (Днепропетровская — 9, Николаевская — 4, Одесская — 4, Черкасская — 4, Ивано-Франковская — 3, Закарпатская — 2, Кировоградская — 2, Полтавская — 2, Запорожская — 1 и Ровенская — 1 области).
Напомним, что Гражданская сеть ОПОРА сообщала о случаях фотографирования избирательных бюллетеней в Днепре и Львове. Нарушители были задержаны полицией.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов