Гражданская сеть ОПОРА сообщает о случаях фотографирования избирательных бюллетеней в Днепре и Львове. Нарушители задержаны полицией.

Как сообщается на сайте сети, во Львове на избирательном участке № 462083 избиратель сфотографировал избирательный бюллетень в кабинке для голосования.

Об инциденте члены участковой избирательной комиссии сразу сообщили в полицию. Правоохранители опросили очевидцев и составили протокол о нарушении.

Также зафиксировали нарушения в Днепре. Это произошло на избирательном участке № 121113 в школе № 48. Наблюдатели заметили, что избиратель фотографирует свой бюллетень в кабинке для голосования.

На это обратили внимание полицейского, который пересмотрел телефон мужчины и убедился, что в кабинке было сделано фото. После этого были вызваны дежурные полицейские, которые взяли показания относительно инцидента.

Отметим, в воскресенье, 22 ноября, в 11 городах 9 областей Украины проходит повторное голосование на выборах городского головы. Мэра во втором туре выбирают в Днепре и Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове и Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.

Напомним, что НикВести ведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.