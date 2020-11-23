На всех мажоритарных округах во втором туре парламентских выборов в Грузии побеждают кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта».

Об этом пишет Интерфакс.

Второй тур выборов проходил в 17 мажоритарных округах Грузии. Везде победили кандидаты от «Грузинской мечты», в то же время оппозиционные кандидаты выборы бойкотировали и не принимали в них участия.

— В новом парламенте правящая партия «Грузинская мечта» получит 90 депутатских мандатов, а восемь оппозиционных партий — 60 мандатов. Мы снова предлагаем оппозиции отказаться от бойкота и вернуться к политической деятельности в парламенте, — заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

Напомним, в Грузии по результатам подсчета 99% голосов в первом туре на парламентских выборах победила правящая партия «Грузинская мечта».