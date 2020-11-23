На всех мажоритарных округах во втором туре парламентских выборов в Грузии побеждают кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта».
Об этом пишет Интерфакс.
Второй тур выборов проходил в 17 мажоритарных округах Грузии. Везде победили кандидаты от «Грузинской мечты», в то же время оппозиционные кандидаты выборы бойкотировали и не принимали в них участия.
— В новом парламенте правящая партия «Грузинская мечта» получит 90 депутатских мандатов, а восемь оппозиционных партий — 60 мандатов. Мы снова предлагаем оппозиции отказаться от бойкота и вернуться к политической деятельности в парламенте, — заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
Напомним, в Грузии по результатам подсчета 99% голосов в первом туре на парламентских выборах победила правящая партия «Грузинская мечта».
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На всех мажоритарных округах во втором туре парламентских выборов в Грузии побеждают кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта».
Об этом пишет Интерфакс.
Второй тур выборов проходил в 17 мажоритарных округах Грузии. Везде победили кандидаты от «Грузинской мечты», в то же время оппозиционные кандидаты выборы бойкотировали и не принимали в них участия.
— В новом парламенте правящая партия «Грузинская мечта» получит 90 депутатских мандатов, а восемь оппозиционных партий — 60 мандатов. Мы снова предлагаем оппозиции отказаться от бойкота и вернуться к политической деятельности в парламенте, — заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
Напомним, в Грузии по результатам подсчета 99% голосов в первом туре на парламентских выборах победила правящая партия «Грузинская мечта».
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов