Правительство Германии планирует в декабре продлить жесткий карантин в стране, поскольку пока не видит оснований для смягчения или отмены ограничений.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Канцлер Германии Ангела Меркель в совместном заявлении с вицеканцелером и министром финансов Олафом Шольцем заявила, что сейчас идут переговоры с главами земельных правительство относительно дальнейших противоэпидемических действий.
— Граждане должны получить единый, общий ответ от федерального правительства и правительств федеральных земель. Это то, над чем мы на этот раз очень интенсивно работаем, - отметила Ангела Меркель.
Олаф Шольц добавил, что нынешние темпы распространения пандемии еще не опустились до уровня, который планировалось достичь.
— Поэтому здесь все понимают, что должно быть продление (частичного локдауна, - прим.), - заявил Олаф Шольц.
Дальнейшие шаги противоэпидемических мер будет обсуждаться на заседании федерального и глав земельных правительств в среду, 25 ноября.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что при нынешнем соотношении больных и госпитализированных, полный локдаун в Украине могут ввести при условии 30 тысяч новых больных на COVID-19 в сутки.
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Правительство Германии планирует в декабре продлить жесткий карантин в стране, поскольку пока не видит оснований для смягчения или отмены ограничений.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Канцлер Германии Ангела Меркель в совместном заявлении с вицеканцелером и министром финансов Олафом Шольцем заявила, что сейчас идут переговоры с главами земельных правительство относительно дальнейших противоэпидемических действий.
— Граждане должны получить единый, общий ответ от федерального правительства и правительств федеральных земель. Это то, над чем мы на этот раз очень интенсивно работаем, - отметила Ангела Меркель.
Олаф Шольц добавил, что нынешние темпы распространения пандемии еще не опустились до уровня, который планировалось достичь.
— Поэтому здесь все понимают, что должно быть продление (частичного локдауна, - прим.), - заявил Олаф Шольц.
Дальнейшие шаги противоэпидемических мер будет обсуждаться на заседании федерального и глав земельных правительств в среду, 25 ноября.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что при нынешнем соотношении больных и госпитализированных, полный локдаун в Украине могут ввести при условии 30 тысяч новых больных на COVID-19 в сутки.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов