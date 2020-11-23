Правительство Германии планирует в декабре продлить жесткий карантин в стране, поскольку пока не видит оснований для смягчения или отмены ограничений.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Канцлер Германии Ангела Меркель в совместном заявлении с вицеканцелером и министром финансов Олафом Шольцем заявила, что сейчас идут переговоры с главами земельных правительство относительно дальнейших противоэпидемических действий.

— Граждане должны получить единый, общий ответ от федерального правительства и правительств федеральных земель. Это то, над чем мы на этот раз очень интенсивно работаем, - отметила Ангела Меркель.

Олаф Шольц добавил, что нынешние темпы распространения пандемии еще не опустились до уровня, который планировалось достичь.

— Поэтому здесь все понимают, что должно быть продление (частичного локдауна, - прим.), - заявил Олаф Шольц.

Дальнейшие шаги противоэпидемических мер будет обсуждаться на заседании федерального и глав земельных правительств в среду, 25 ноября.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что при нынешнем соотношении больных и госпитализированных, полный локдаун в Украине могут ввести при условии 30 тысяч новых больных на COVID-19 в сутки.