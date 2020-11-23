Глава Офиса президента Андрей Ермак оправился от коронавируса. Он приступит к своей работе в обычном режиме.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Коронавирус позади — тест показал отрицательный результат... Друзья, еще раз прошу всех относиться ответственно к мерам безопасности, — написал Андрей Ермак.

Прессекретарь Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала «РБК-Украина», что он чувствует себя нормально, работает. Сегодня, 23 ноября, у него запланировано ряд селекторных совещаний.

— И сегодня будет контрольное тестирование на коронавирус, о результатах сообщим, — отметила Юлия Мендель.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 22 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили еще у 10 тысяч 945 человек. Также известно, что вчера 4 тысячи 143 пациента выздоровели, а 124 — умерли от осложнений.